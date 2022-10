Pallanuoto | A1 2022-2023 | i principali colpi di mercato e come sono cambiate le squadre

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nelle ultime settimane cistati i primi match tra Coppa Italia e coppe europee, nel week-end inizierà definitivamente la stagione: scatta infatti il campionato di Serie A1per laal maschile. Le favorite ovviamente,accade da anni, restano le stesse, compagini che pospermettersi di operare sulalla grande. La Pro Recco ha investito soprattutto sui giocatori del Settebello. Dopo un’annata super in quel di Savona torna alla base Andrea Fondelli: il regista della Nazionale sembra essere pronto a ritagliarsi un ruolo importante nella compagine campione d’Italia e d’Europa. Alla corte di Sandro Sukno arriva anche il giovanissimo universale Matteo Iocchi Gratta, già più volte convocato da Sandro Campagna e, nonostante i 20 anni, ...

La squadra lariana da venerdì 14 a domenica 16 ottobreè stata impegnata presso la piscina G. ... Girone A - sede Firenze: SIS Roma,Trieste, RN Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto ...La Lega Europea diha effettuato il sorteggio per la composizione dei gironi del secondo turno di qualificazione di Euro Cup/23. L'Ortigia Siracusa, che si è qualificata da prima classificata, dopo aver ...Inizialmente lo sponsor era dedicato solo alle squadre regionali militanti nella massima serie: adesso invece si parla di serie B, serie C e anche di pallanuoto ...Nuovo “vestito” per la Nautilus. La società civitavecchiese presenta il suo nuovo logo e i suoi colori sociali, questo nella volontà di risollevare la pallanuoto femminile a Civitavecchia.