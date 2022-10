Milan | oggi vertice per il rinnovo di Leao | le cifre sul piatto

...per Leao è invece il D - day per decidere del suo futuro. Previsto un vertice tra i suoi rappresentanti e i dirigenti del. I rossoneri sono pronti a sfondare il tetto - ingaggi per ...LE BIG - Non chenon ci sia, perché Chelsea e Manchester City sono sempre alla finestra, e il ... Leao non ha mai manifestato la volontà di lasciare il, in rossonero si trova bene e dopo la ...Si chiude la carriera dell'attaccante argentino, ex Napoli, Juventus e Milan NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Si chiude con una netta sconfitta ...Giornata cruciale per il futuro di Rafa Leao, in arrivo una doppia offerta superlativa per il portoghese che cambia tutto ...