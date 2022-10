Migranti | Turchia e Grecia | duplice vergogna E l' Europa sta a guardare

Avvenire

Così l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, ha definito la scoperta al confine tra Grecia edi 92completamente nudi. Dicendo di provare 'profonda ...... nudi, abbandonati da qualche parte e ritrovati venerdì al confine greco - turco, sponda greca del fiume Evros che segna il confine tra Grecia eche non si sa quale aguzzino abbiano ... Migranti, è già un anno record per la “rotta turca” Ambedue utilizzano i migranti come arma di ricatto nei confronti dell’Europa. Ambedue sono responsabili di trattamenti degradanti, disumani. Turchia e Grecia, la duplice vergogna.La propaganda in prima linea: “Non ci sono più cittadini disposti a fornire ai rifugiati colazione, pranzo e cena, per non parlare dell’acqua riscaldata per ...