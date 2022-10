Il Collegio | Zelda non sopporta i Maneskin | “Damiano è una macchietta”

(Di martedì 18 ottobre 2022) ANobili non piacciono per niente iTra gli allievi de Il7 c’èNobili, una ragazza di 15 anni nata a Milano ma che vive a Trieste e che è davvero molto particolare. Come anche sua madre ha detto, i suoi hobby e il suo modo di pensare la portano L'articolo proviene da Novella 2000.

... 14 anni; Elisa Angius , 15 anni; Sofia Brixel , 16 anni; Marta Maria Erriquez , 16 anni;... Gli studenti, dopo aver salutato i propri genitori, varcheranno il cancello delRegina ...Chi èNobili, la concorrente de Il7 agli antipodi della moda contemporaneaNobili è la curiosa nerd della settima edizione de Il7 , conosciuta al pubblico come la potenziale ...Il Collegio 7, eliminati: chi è stato eliminato (espulso) oggi, martedì 18 ottobre 2022, dopo la prima puntata. Scopri di più, le info ...È tutto pronto per la settima stagione de Il Collegio! Anche quest’anno le novità non mancheranno, basti pensare che per la prima volta dall’inizio del programma i giovani protagonisti verranno catapu ...