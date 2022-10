House of the Dragon 1x09 | gli showrunner hanno difeso la scelta presa da un personaggio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel corso di un loro recente intervento glidiof hepreso le difese di unche ha optato per una particolarenel nono episodio. Intervenendo a "Inside the Episode" della HBO, glidiof thepreso le difese nei confronti dellafatta da uno dei protagonisti nel corso del nono episodio. Continuando nella lettura ci saranno legati alla serie, sconsigliandovi di proseguire se non foste in pari con la serie.of the: guida alla linea di successione dei Targaryen Nel corso di questo nono episodio diof thevediamo la famiglia Hightower ...

Heaven Takes You Home / Graveyard / Sweet Disposition Don't You Worry Child / For You / SaveWorld I concerti degli SwedishMafia Il calendario della band è piuttosto pieno, con quasi un ...2LO era il nome della stazione, Marconila sede da cui si trasmetteva. La frase venne ... Il primo successo in questo campo fu Muffinmule , la marionetta di un asino che ballava accompagnata ...Nel corso di un loro recente intervento gli showrunner di House of he Dragon hanno preso le difese di un personaggio che ha optato per una particolare scelta nel nono episodio. Intervenendo a "Inside ...Eve Best, insieme alla regista Clare Kilner, parlato di Rhaenys e di quanto mostrato nell'episodio 9 di House of the Dragon.