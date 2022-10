Federico Fashion Style è tornato single | l’annuncio della compagna Letizia sui social

(Di martedì 18 ottobre 2022)è di nuovo. Dopo quasi 20 anni termina la sua relazione conPorcu. A dareè lei stessa suicon un messaggio sobrio e asciutto, che non lascia spazio a fraintendimenti: la loro storia termina così, dopo una festa grandiosa a The Dome Milano, il locale dove per

Conosciamo da vicino chi è Letizia Porcu: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sull'ex compagna diStyle. Dopo aver trascorso tanti anni insieme e realizzati progetti importanti, anche Letizia Porcu ha annunciato via social nel 2022, che la sua lunga storia d'amore con l'...Style e Letizia Porcu si sono lasciati , unendosi al lungo elenco di coppie che si sono dette addio in questi dieci mesi del 2022. La notizia è stata data, attraverso Instagram dall'...Federico Fashion Style, annuncio in diretta e decisione definitiva: è successo davvero. Svolta per il parrucchiere e personaggio televisivo ...Il popolare parrucchiere di Anzio, divenuto da tempo un personaggio pubblico televisivo, era legato da 17 anni alla compagna da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle ...