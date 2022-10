Creed 3 | Michael B Jordan affronta un nuovo rivale nel trailer

(Di martedì 18 ottobre 2022)B.fa il suo debutto alla regia di3, film che lo vede ancora una volta nei panni di Adonisnella pellicola in uscita in Italia il 23 marzo 2023. Dopo una lunga attesa, finalmente Warner Bros. ha diffuso il primodi3, terzo capitolo della saga pugilistica spinoff di Rocky che vede uncambio alla regia dove fa il suo debutto il protagonistaB.. "Non puoi fuggire dal tuo passato" si legge nella frase di lancio dei character poster di3. Concetto ribadito nelche si apre introducendo la famiglia di Adonis, impegnata a barcamenarsi tra successi sportivi e musicali. Adonis si sente già arrivato finché un ...

Il film segnerà l'esordio alla regia diB. Jordan , e vedrà il lanciatissimo Jonathan Majors (Avengers: The Kang Dynasty) come antagonista principale. L'uscita in sala diIII è stata ...3:B. Jordan è ancora Donnienel primo posterEcco il trailer di Creed 3, il terzo capitolo della saga spin-off su Adonis Creed con protagonista Michael B. Jordan.Nel trailer veniamo a conoscenza dell'identità del personaggio interpretato dalla new entry Jonathan Majors nella saga.