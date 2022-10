(Di martedì 18 ottobre 2022) Una installazione inclusiva e tattile per scoprire il genio artistico del famoso designer. Fino a domenica 23 ottobre 2022. Lo spazio espositivo è quello molto particolare della “dei”, in Largo Aldo de Benedetti, con vista ai grattacieli del quartiere Isola di Milano

ilGiornale.it

VITTORIO VENETO/CONEGLIANO - Tre ragazzi veneti sul podio del 15esimo premio ' Giuseppe Mazzotti Juniores '. La giuria ha scelto i lavori di Gloria Martorel del liceo '' di Vittorio Veneto, di Karima Osswa Chquiry del liceo 'Marconi' di Conegliano e di Lorenzo Montagner dell'IIS 'Scarpa - Mattei' di San Donà di Piave. I tre ragazzi si sono aggiudicati i ...... sarà: "Ciottoli di fiume, ciottoli d'autore" : laboratorio adatto a tutte le età, realizzato in collaborazione con Macro.glossa e ispirato al libro 'Da lontano era un'isola' di, edito ... Bruno Munari e le sue 400 copertine: Kasa dei libri si inonda di forme e colori I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Prima classificata nella sezione video è la classe 3B del Liceo “ E.Fermi” di Sulmona Sulmona, 15 ottobre – Dopo un’estate riconosciuta come la più siccitosa degli ultimi 500 anni, le riflessioni degl ...