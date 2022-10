ATP Anversa 2022 | Stricker elimina van de Zandschulp | avanzano Francisco Cerundolo e Nishioka

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è appena conclusa la seconda giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento indoor belga si sono disputati oggi sei incontri validi per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.agli ottavi con tantissima faticae Yoshihito. L’argentino (testa di serie n.6) supera per 5-7 7-6(3) 6-3 lo svizzero Marc-Andrea Huesler, mentre il giapponese (n.8 del seeding) batte il francese Luca van Assche per 5-7 6-2 7-6(1). Niente da fare invece per l’olandese Botic van de(n.7 del torneo), sconfitto nettamente dallo svizzero Dominicper 6-2 6-4. Negli altri incontri di giornata lo spagnolo Jaume Munar vince contro l’olandese Tim van Rijthoven per 6-7(7) 6-4 7-6(4), il ...