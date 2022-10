Andrea Giambruno | compagno di Meloni | non condurrà più i tg Mediaset

... poi rientrate, all'interno della maggioranza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, non è passata sottotraccia la notizia della sparizione tra i volti dei tg Mediaset di, compagno ...compagno Giorgia Meloni non conduce più tg Mediaset/ "Nessun diktat" In questi minuti è invece in corso l'incontro tra Meloni e Nordio per valutare il suo prossimo potenziale ruolo ...Non lo vedremo più come mezzobusto di Studio Aperto e TgCom24. Andrea Giambruno – giornalista e compagno di Giorgia Meloni, che nei prossimi giorni con ogni probabilità diventerà la prima presidente d ...Andrea Giambruno non condurrà più i tg di Mediaset, è questa la scelta che ha interessato il compagno di Giorgia Meloni ...