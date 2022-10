Anatomia dei sentimenti | la rubrica di Eshkol Nevo | «Le unghie non perdonano»

UniCa

...all'interno degli stessi ambienti di cura e osserviamo il comportamento e le reazioni... ossia repliche digitali di pazienti che combinando genetica, chimica,, stile di vita e anamnesi ...... del dolore post - operatorio etempi di recupero - ha detto D'Amato - sarà consentita una pianificazione estremamente precisa degli interventi, tenendo in considerazione l'specifica di ... unica.it - Notizia L’anatomopatologo, già preside della facoltà di Medicina e chirurgia, ha salutato allievi, collaboratori e colleghi. Cuore, passione, determinazione e trasparenza come modello comportamentale. Dal gio ...Il modello di istruzione online, che si è imposto in tutto il mondo durante l’emergenza pandemica, non dà segnali di smobilitazione. Anzi, consolida la propria presenza attraverso la costruzione di Me ...