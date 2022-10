(Di martedì 18 ottobre 2022) Un 29enne di origini indiane èdopo essere stato raggiunto all'addome da un fendente sferrato con un coltello dalla lama lunga circa 30 centimetri e un suo connazionale è ricoverato in ...

Agenzia ANSA

Secondo una prima ricostruzione i due si sarebbero colpiti a vicendauna lite. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i ...Unal quale ha preso parte anche il padre, Giuseppe Musella , fermato ... L'incontro calcistico si era tenuto all'impianto sportivo 'San Rocco', zona Miano:una lite per futili ... Accoltellamento durante una lite, un morto e un ferito grave - Cronaca Un 29enne di origini indiane è morto dopo essere stato raggiunto all'addome da un fendente sferrato con un coltello dalla lama lunga circa 30 centimetri e un suo connazionale è ricoverato in rianimazi ...Al termine di un incontro calcistico ha accoltellato, lo scorso 4 ottobre, due componenti della squadra avversaria, uno dei quali in maniera grave. Arrestato il 20enne Gennaro Musella, nipote di Maria ...