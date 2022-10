“SEI STATA UNA SIGNORA A BALLANDO | ANCHE TROPPO” | MARA VENIER TIFA IVA ZANICCHI

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ivaaccolta con tutti gli onori a Domenica In.l’ha coccolata, si conoscono e stimano da tanti anni, e le èvicina in una settimana non facile. Prima quella parola che le è scappata all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli acon le Stelle, poi è“umiliata e offesa” da Francesca Fialdini: “Avevo lei e Selvaggia contro”. Ma è ora di voltare pagina e andare avanti. “Ho fatto fino all’1 stanotte per seguire, mi sono molto divertita”, cosìha aperto la puntata di Domenica In. “La regina, Iva!”, indicando nel parterre di ospiti la grande cantante che ha sottolineato che “Ieri sera mi sono comportata da grande ...

Donna Moderna

La mobilità si evolve e diventa sempre più sostenibile e condivisa. Anche se c'èuna battuta d'arresto nell'immatricolazione delle auto elettriche nella prima parte del 2022, ... I primimesi ...L'ipocrisia europea èrecentemente attaccata pubblicamente da diversi protagonisti della politica africana. Nel corso della sua visita digiorni in Francia, il Presidente del Ghana Nana ... 5 cose da non fare se sei stata lasciata da poco Andreas Seppi a 38 anni lascerà il tennis. Il giocatore altoatesino sperava in una passerella finale nell’ATP 250 di Firenze o di Napoli ...Pochi minuti fa, infatti, la moglie di Manuel ha condiviso sui social questo post, condiviso proprio con il calciatore, dove la descrizione non lascia spazio ad interpretazione. Le belle notizie in ca ...