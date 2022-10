Scandicci | aggressioni al Luna Park Indagano i carabinieri

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un minorenne, riferisce l'Arma, è stato aggredito da coetanei al punto tale che gli hanno fratturato il braccio sinistro, una ragazzina invece è stata soccorsa dal 118 perché in stato di forte alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche, un'altra ragazzina ha denunciato di essere stata molestata da un soggetto che è scappato. L'articolo proviene da Firenze Post.

