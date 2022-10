Ranking ATP 17 ottobre 2022 | Jannik Sinner n 12 del mondo | Lorenzo Musetti sempre più in alto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una nuova settimana sta per cominciare e siamo al solito appuntamento dell’aggiornamento delATP. In top-10 non ci sono cambiamenti significativi, nel senso che al vertice c’èla coppia spagnola formata da Carlos Alcaraz e da Rafael Nadal. I mutamenti di spartito riguardano il russo Andrey Rublev, trionfatore a Gijon e salito al n.8, e il canadese Felix Auger-Aliassime, nel gruppo dei migliori 10 tennisti del pianeta grazie all’affermazione di Firenze. Di seguito la top-10 aggiornata: WTA San Diego, Iga Swiatek batte Donna Vekic. Ottavo titolo delper la polacca TOP 10ATP (10) 1 Carlos Alcaraz (Spagna) 6740 2 Rafael Nadal (Spagna) 5810 3 Casper Ruud (Norvegia) 5600 4 Daniil Medvedev (Russia) 5155 5 Stefanos Tsitsipas ...

