Ragazzina scrive tema su abusi del padre Così lo fa arrestare

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Cinque anni di reclusione. È questa la pena che dovrà scontare ilaccusato da sua figlia di aver abusato sessualmente di lei il 26 dicembre 2019. “Ho toccato con il mignolo le sue parti intime, ho temuto che potesse succedere altro. Sono stata ferma, non mi sono mossa, per fingere di dormire. Aveva la mano sopra la mia e mi faceva il gesto, mi sono voltata dall'altra parte e lui ha capito che ero sveglia ed è andato via”. L'ago della bilancia della storia è stato unscolastico. Fino a quel momento la tredicenne di Roma non era riuscita a sfogarsi con nessuno, impietrita dalla gravità del fatto. Ma in quei fogli bianchi è riuscita a tirare fuori tutto. Gli inquirenti hanno constatato come ilrappresentasse una richiesta di aiuto, ritenendolo quindi una prova schiacciante nei confronti del 45enne. L'uomo, d'altro canto, ...