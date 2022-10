Gasperini pizzica | “Atalanta da Scudetto? Il calcio spinge in altre direzioni”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. Mancano ancora 28 partite ed è prestissimo per parlare di, ma si può certamente dire che l’avvio sprint dell’ha sorpreso molti. E poi sognare non è mai vietato. A tenere l’ambiente coi piedi per terra ci sta pensando Gian Piero, che non vuole sentire parlare di primo posto, ma pensa partita per partita per capire quale sarà il percorso. E a Rai Radio Uno ha messo ancora una volta in chiaro il suo pensiero, non lesinando alcune frecciate. “Il mondo delin tutt’, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere – hato Gasp – Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo. Questa è la realtà di cui dobbiamo ...