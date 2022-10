Formazioni ufficiali Lecce-Fiorentina | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ledi, match della decima giornata diA. Alle 20:45 di lunedì 17 ottobre avrà luogo l’ultimo posticipo del turno di campionato. Ecco le scelte di Baroni e Italiano. Entrambi gli allenatori hanno bisogno di tre punti in questo momento delicato per la stagione. Le: in attesa: in attesa SportFace.