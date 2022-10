Financial Times | Inter in vendita

Lo scrive il, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sugli incarichi alle due banche che però parlavano soltanto della ricerca di un investitore da parte della ...Cessione Inter, inizia la ricerca di nuovi acquirenti Steven Zhang ©LaPresseCome rivelato quest'oggi dal prestigioso '', a partire da questa settimana gli advisor 'ingaggiati' dall'...Insurers facing lawsuits relating to business-interruption losses caused by pandemic lockdowns should be able to take into consideration any support provided to businesses by the UK government under ...Bankers will begin the search this week for a buyer for Inter Milan, making it the latest top-tier football club to be put up for sale, according to people familiar with the matter. US boutique bank ...