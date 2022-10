Federico Cesari | ecce homo novus

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) «La sai fare la mossa à la Elvis?». «Cioè?». «In punta di piedi e braccia per aria». Anche con i mocassini nuovissimi inaugurati per lo shooting,prende la rincorsa e rimane sospeso in aria mentre gli scattano dieci, undici, venti foto. «Non sembro ridicolo?», chiede al fotografo e al gruppetto della produzione che si è ammucchiato davanti allo schermo, curioso di vedere il risultato finale, e che intanto si sente bisbigliare qualcosa. «No, zero». Sono tantissimi gli abiti che fanno indossare anel corso della giornata. A un certo punto, lo avvolgono in una lunga pelliccia maculata e sotto niente, oppure gli mettono una collana con una croce a mo’ di cintura e gli dicono di osservarla. In tutto quello che fa è sempre convincente. Abito Karl Lagerfeld Se lo metti in una certa posa, anche buffa, sembra ...