Drew Barrymore si apre sulla sua intimità dopo che una donna l' ha accusata di odiare il sesso

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ha deciso di parlare delle suache unal'ha riconosciuta in una palestra e l'hadiilha deciso di parlare di alcuni aspetti piuttosto intimi e delicati della sua vita privatache un suo recente commento ha dato ad alcuni spettatori l'impressione che l'attrice "odi il": a quanto pare non è affatto così. Il mese scorso la star 47enne ha detto la sua a proposito di un'affermazione di AnGarfield, il quale avrebbe dichiarato di aver rinunciato alper sei mesi prima di interpretare un prete gesuita per il film del 2016 Silence. In risposta, l'attrice ha scherzato: ...