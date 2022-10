Cereali a colazione | quali scegliere e come consumarli per iniziare bene la giornata

Leggi su diredonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è chi la preferisce salata e chi dolce. Fatto sta che laè uno di quei momenti che maggiormente influisce sulssere sia del corpo che della mente, perché dona la giusta carica per affrontare lae la giusta energia. Soprattutto se si scelgono gli alimenti giusti e che maggiormente influiscono sulssere dell’organismo,per esempio quando si decide di optare per i. Una scelta che condividono in molti, sia per gusto che per praticità, ma che di fatto ha anche tantissimi risvolti per la salute, ovviamente se isono consumati nelle dosi e nella tipologia giusta. Masono realmente ifici legati a questo tipo di alimento?si crea una ...