Bucano lo schermo e raccolgono consensi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è stato un tempo in cui era più facile trovare un ago in un pagliaio che una donna al centro di una fiction italiana. Non che le donne mancassero, anzi. Però mancava loro il carattere e la visibilità era spesso subordinata a quella del protagonista maschile. Anche quando come suor Angela in Che Dio ci aiuti o Valeria Ferro di Non uccidere, si trovavano al centro della scena, il loro nome non compariva nel titolo. Adesso, invece, è tutta un’altra storia. Da Mina Settembre a Imma Tataranni, da Blanca a Lolita Lobosco fino a Petra, Fosca Innocenti e la giornalista Viola, le cui vicende sono raccontate in Viola come il mare è tutto un fiorire di donne eroine della fiction. Non necessariamente forti, ma resilienti. ...