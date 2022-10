Un milione di multe in arrivo | ecco l' addio di Speranza | chi rischia

(Di domenica 16 ottobre 2022) L'uomo delle restrizioni se ne va (per fortuna) lasciando un regalino., l'ultras chiusurista, dà l'a modo suo. L'ultimo atto dell'ormai ex ministro della Salute, l'uomo che durante una pandemia ha trovato il tempo di scrivere un libro per poi ritirarlo dal mercato, è una vagonata di raccomandate (almeno un) inviate dall'agenzia Entrate e Riscossione (l'ex Equitalia) agli over 50 che non hanno rispetto gli obblighi vaccinali. L'elenco, con nomi, cognomi e inidirizzi di chi ha deciso di sottrarsi al siero, lo ha stilato proprio il Ministero. Entro il 30 novembre gli irriducibili no vax potrebbero trovare nella cassetta delle lettere la cartella esattoriale per saldare la multa da 100 euro. SARÀ BATTAGLIA Non è detto, però, che si arrivi a tanto. Il cambio di governo, col centrodestra al timone del ...

