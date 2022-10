Roma Programma di rigenerazione urbana “15 Municipi | 15 progetti per la città in 15 minuti”

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 16 ottobre 2022) Prende forma ail modello di “della prossimità” attraverso il“1515per lain 15”, presentato in Campidoglio alla presenza delle autorità istituzionali. Il, sviluppato in collaborazione tra l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per ladei 15attraverso un ampio coinvolgimento di tutti i, prevede di rigenerare una prima serie di 15 ambiti territoriali, uno per ciascuno. Questi ambiti, scelti per le loro caratteristiche morfologiche e funzionali e perché rappresentativi dell’identità locale, includono spazi urbani in grado di ...