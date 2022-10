Paola Di Benedetto | ha voltato pagina | lei e Matteo Berrettini stanno insieme

Sicilia Fan

Di, in arrivo un nuovo amore Il secondo indizio Dopo la fine della parentesi con il cantante Rkomi , perDisarebbe arrivato un nuovo amore. Stando ad inscrezioni emerse dai social, tra le quali quelle di 'The Pipol' e Deianira Marzano, il nome del presunto flirt non sarebbe uno qualunque.Diinnamoratissima di Matteo Berrettini: lo scoopDi, dopo la fine della relazione con Rkomi, ha deciso di rimettersi in gioco con Matteo Berrettini . I due sono ... Paola Di Benedetto, biografia, carriera, curiosità e vita privata Dopo la breve frequentazione con Rkomi, Paola Di Benedetto avrebbe voltato pagina. Nelle scorse ore, infatti, è stato lanciato l'ultimo che riguarda la ...I nostri vip non smettono di stupirci e, dopo un'estate bollente, anche con l'arrivo della nuova stagione i gossip su di loro continuano a rincorrersi. Questa volta i protagonisti della cronaca rosa s ...