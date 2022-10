Messi | 18 anni fa il suo debutto con il Barcellona

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il 16 ottobre del 2004 Lioneldebuttava nelcontro l’Espanyol, entrando al posto di Deco: l’inizio della sua carriera leggendaria Diciottofa il mondo del calcio cambiava: all’82’ di Espanyol-Deco, autore del gol vittoria, usciva per far entrare un giovane e piccolo argentino con la maglia numero 30 di nome Lionel. 18 years ago today,made his Barça debut.Nothing was the same ? pic.twitter.com/tV57GtYd5J— ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.