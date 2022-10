LIVE Verona-Milan 1-1 | occasione per Hrustic | Montipò salva su Rebic

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi, Milan esi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Milan 1 - 1 MOVIOLA 1 Inizia il match 3 Tiro Giroud ...I I virgiliani vengono dal pareggio esterno per 1 - 1 contro la Virtuse sono diciassettesimi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sei gol ...49' OCCASIONISSIMA MILAN! Theo trova Rebic in profondità, mancino del croato ma Montipò si oppone. Sulla respinta il terzino francese commette fallo. 47' Subito ...45' Inizia la ripresa al Bentegodi. Doppio cambio nel Milan: fuori Giroud e Brahim, dentro Origi e Rebic. Milan e Verona vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. All'autogol di ...