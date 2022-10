Lazio-Udinese 0-0 | Immobile k o per infortunio

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nel match valido per la decima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. In classifica le due squadre restano appaiate a quota 21, in terza posizione. I padroni di casa hanno dovuto rinunciare a Cirodopo meno di mezz’ora. Il numero 17 biancoceleste ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: al suo posto è entrato Pedro. LA PARTITA – Anche senza reti le due squadre danno vita a una partita piacevole: i padroni di casa palleggiano, cercando strappi e accelerazioni sulle corsie esterne, i bianconeri invece attendono sfruttando la maggiore fisicità in mezzo al campo. La prima palla gol capita a Samardzic, col tedesco che spedisce la conclusione dal limite sulla traversa. Un brivido che sveglia lache reagisce con ...

Le parole del tecnico dellaMaurizio Sarri ha parlato in modo duro nel post partita del match pareggiato contro l'. Ecco le parole del tecnico della: TERRENO DI GIOCO ..., all'Olimpico finisce senza gol. Le pagelle della squadra di Sarri . PROVEDEL 6,5 Non perde mai lucidità nemmeno quando deve uscire dalla sua area. Bravo e anche fortunato dove non ...Maurizio Sarri sbotta dopo Lazio-Udinese. Il tecnico biancoceleste è intervenuto a Dazn dopo il pareggio dell'Olimpico e non ha risparmiato un messaggio chiaro e forte al suo presidente Claudio Lotito ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro l'Udinese: " Non so cosa vuole fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo deve prendere un altro a ...