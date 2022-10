Lazio | conti in rosso | deficit di bilancio di 17 milioni

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non sono passate inosservate le parole taglienti di Igli Tare, ds della, che nella giornata di ieri ha puntato il dito contro ildelle big del calcio italiano, dichiarandole tecnicamente fallite ma protette dal sistema. Parole che derivano dai pesanti passivi di Juventus (-253 nel 2021/2022, 44in più rispetto all’anno prima), Inter (-140 nonostante l’impatto positivo delle plusvalenze importanti) e Milan (-66 ma in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti) su tutte. La Gazzetta dello Sport ha quindi fatto le pulci aidella, rivelando che il club biancoceleste soffre di undi 17di euro, mitigato anche in questo caso dalle plusvalenze, pari a 25. Si tratta del quarto ...

La Gazzetta dello Sport

... questo è il mio quindicesimo anno alla. Ho la fortuna di lavorare con una società con una ...bene ricordare come più che il sistema siano gli azionisti della Juventus a fare da garanti dei...Claudio Lotito finalmente ce l'ha fatta: è diventato senatore della Repubblica e l'altro ieri ha fatto il suo debutto a Palazzo Madama. Una prima seduta turbolenta, con la maggioranza litigiosa e il ... Il senatore Lotito e i conti da gestire: per la Lazio un rosso da 17 milioni L'emergenza pandemica ha impattato su tutte le società sportive del nostro campionato: ecco tutti i numeri del bilancio della Lazio 2021-22 ...Tutti a disposizione per Sarri che deve scegliere a centrocampo due tra Cataldi, Marcos Antonio, Vecino e Luis Alberto. Qualche problema per Sottil che deve valutare fino in fondo le condizioni di Bec ...