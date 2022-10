La Russa | “Rastrellamento del ghetto di Roma è una tra le pagine più buie della nostra storia”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Ildeldirappresenta una dellepiù. Quel giorno, oltre mille persone tra donne, uomini e bambini furono strappate ai loro affetti e deportate al campo di sterminio di Auschwitz. Solo 16 di loro fecero ritorno”. Lo afferma il neo-presidente del Senato, Ignazio La, nel 79° anniversarioretata del 16 ottobre 1943, quando uominiGestapo tedesca – con la collaborazione dei funzionari del regime fascista – portarono via 1259 persone, tra cui 207 bambini, quasi tutti ebrei. “È compito di tutti, a cominciare dalle più alte istituzioni, tramandarne il ricordo affinché in futuro non si ripetano mai più simili tragedie. Alla comunità ...

Così la leader di Fratelli d'Italia ricorda il rastrellamento del Ghetto di Roma, avvenuto 79 anni fa. "Un orrore - aggiunge in una nota - che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano ...La Russa: "Una delle pagine più buie" Al ricordo del rastrellamento del Ghetto di Roma si è unito anche Ignazio La Russa, che l'ha definito come " una delle pagine più buie della nostra storia ". " La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa ". Così Giorgia Meloni ricorda il rastrellamento ...