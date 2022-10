La Cina insiste sul “Covid zero” Cosa rischia Xi Jinping

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Chi dicolpisce, diperisce. È il vecchio adagio che, anche in, in queste ore va molto di moda. Proprio mentre si apre il 20mo Congresso del Partito Comunista Cinese che, per la terza volta, incoronerà segretario generale il potentissimo presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi. Il congresso del Pcc Stavolta, però, non senza tensioni e lotte intestine, ovviamente assolutamente invisibili agli occhi dei più. I ‘mandarini’ del Dragone ben sanno come sopirle e tenerle sotto traccia grazie ad un controllo militaresco mediatico e digitale senza eguali. Ma ‘l’imperatore rosso’, figlio di un papà compagno della prima ora di Mao, ha già fatto sapere che lui “tirerà dritto”: sin quando ilnon sarà completamente debellato, non accennerà, infatti, a cancellare divieti di ...