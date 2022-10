Juve | si aspettano gli esami di Bremer Pogba torna in gruppo a inizio settimana

Tuttosport

Il derby di Gleison Bremer, fischiatissimo dagli ex tifosi, è durato soltanto 51 minuti. Il brasiliano nel secondo tempo ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un fastidio alla coscia sinistra. La ...È come se la sua annata non fosse ancora cominciata . La Roma, Mourinho, i tifosi: tuttiAbraham . Anche l'Italia e l'Europa, dopo i numeri che hanno accompagnato Tammy nella ...contro la... Juventus, da Cuadrado a Vlahovic: Allegri, derby per risorgere Il match contro il Maccabi ha portato alla luce come la Juventus, in questo momento, non possa fare a meno di uno come Bremer.L’inglese corre e lotta ma non entra in partita È come se la sua annata non fosse ancora cominciata. La Roma, Mourinho, i tifosi: tutti aspettano Abraham. Anche l’Italia e l’Europa, dopo i numeri che ...