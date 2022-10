“Il Napoli perderà” | avete sentito? VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 ottobre 2022) Altra serata di soddisfazioni per ildi Luciano Spalletti, che in serata ha battuto per 3-2 il Bologna, portandosi nuovamente al primo posto in solitaria, a due lunghezze dalla sorprendente Atalanta, che invece ieri ha vinto contro il Sassuolo. Un successo meritato, seppur sofferto per la squadra azzurra, che è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale e a riportare il punteggio in proprio favore con la rete decisiva di Victor Osimhen. Il nigeriano è tornato al gol anche in campionato: una buona notizia per la squadra partenopea, considerando che il Nazionale nigeriano è reduce dal problema muscolare che lo ha tenuto fermo a lungo. Una gioia che i tifosi hanno avuto modo di sfogare anche sui social, dove in questi minuti è divenuto virale ildi un utente che, poco prima del fischio d’inizio, aveva predetto la sconfitta del ...