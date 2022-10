(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Giorgiasi è fatta da sé medesima, e dunque non sarà il caso di darle consigli. Tuttavia avrà constatato in questi giorni che non tutto procede secondo copione, che le difficoltà sono maggiori del previsto e che la ‘luna di miele’ che solitamente accompagna il nuovoall’indomani di una vittoria elettorale a lei è stata -almeno un pochino- preclusa. Dunque, sarà forse il caso che sia lei a dare qualche consiglio a se stessa e magari cominciare ad aggiornare il suo copione. Infatti, a meno di un mese dalle elezioni vinte e a pochi giorni dal varo del suola prossima premier si trova nella inedita condizione di essere una vincitrice sotto scacco. Condizione alla quale c’è da credere -e perfino da sperare- che stia cercando di sottrarsi. Le difficoltà del dopo voto sono due. La prima è il rapporto ...

Adnkronos

Ora sui nomi del, sulle nomine paragovernative che seguiranno e sulla densa e fitta ... (di Marco...maggiori del previsto e che la "luna di miele" che solitamente accompagna il nuovoall'indomani di una vittoria elettorale a lei è stata - almeno un pochino - preclusa". Così Marco... Governo, Follini: "Meloni dovrà dar prova di spirito ecumenico e battagliero" (Adnkronos) – “Giorgia Meloni si è fatta da sé medesima, e dunque non sarà il caso di darle consigli. Tuttavia avrà constatato in questi giorni che non tutto procede secondo copione, che le difficoltà ...Dossier, tv e giornali: l’esordio con gli audio falsi sul pm Di Pietro DAL 1997 – I pizzini e le patacche di Berlusconi. Giorgia Meloni: “Manca un punto tra quelli elencati da B.: non sono ricattabile ...