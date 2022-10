DIRETTA Inter-Salernitana | segui la partita LIVE

Situazione opposta per Xavi , che dopo il pareggio per 3 - 3 contro l'ha complicato in modo quasi irreversibile le speranze di qualificazione dei blaugrana. Il Barcellona dalla sua però ha il ...... il campionato Primavera 1 presenta oggi, domenica 16 ottobre, alle ore 11.00 , latra ... Atalanta,e Cesena con il pari a Roma contro i pari età della capitale. Da quel momento ...I nerazzurri cercano punti in un San Siro esaurito. Inzaghi: 'Il Barcellona è il passato. Servirà una grande gara' (ANSA) ...Inter Salernitana streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma oggi, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 12,30 ...