Che tempo che fa | i Måneskin ospiti di questa sera

(Di domenica 16 ottobre 2022) Oggi, 16 ottobre, va in onda su Rai 3 la seconda puntata stagionale di "Cheche fa". Fabio Fazio ospita nel suo studio i, la band italiana che ha raggiunto tanti record. Per le altre interviste dellata troviamo...

Il riconoscimento per i soci SAT da oltre 50 anni. Tra i premiati anche un socio con 83 anni di iscrizione – Premiate anche le sezioni con oltre 90 anni di costituzione Che anno intenso per SAT questo ...Le parole di Ettore Messina dopo la vittoria sulla sirena di Milano contro Brindisi per 83-82. "Vincere partite così sicuramente avvicina la squadra, è stato bello ...