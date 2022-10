Calcio | Vlahovic | ' uniti si vince | il resto sono chiacchiere'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Torino, 16 ott. - (Adnkronos) - "La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby.si, ilsolo". Così l'attaccante della Juventus Dusan, sui suoi profili social, all'indomani della vittoria per 1-0 nel derby contro il Torino, dove ha segnato il gol decisivo.

Serve allora l'intervento diche prima va a consolare Kean per poi alzare il pollice verso Kostic per l'ottima giocata. Dopo è arrivato anche il gol decisivo: più leader di così!Serviva una reazione rabbiosa, una prestazione di squadra. Il successo nel derby col Torino è arrivato proprio così, con tutta la Juve riunita sotto un capannello prima e dopo il match. Max Allegri ...Torino, 16 ott. – (Adnkronos) – “La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby. Uniti si vince, il resto sono solo chiacchiere”. Così l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, sui suoi profili ...Nel dopo gara il sollievo del tecnico della Juve e l'amarezza di Juric. I granata non riescono più a vincere la stracittadina.