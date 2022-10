Corriere dello Sport

MADRID (Spagna) - Coda velenosa nel Clasico della Liga , vinto nettamente dal Real Madrid , che si staglia in vetta alla classifica dopo il 3 - 1 rifilato ai catalani nel big match del campionato ...I giochi mentali di Mou:e Juve nel mirino. Se José Mourinho siede al tavolo dei più grandi allenatori della storia non lo si deve solo alla sua capacità di preparare i suoi giocatori per ... Bufera Barcellona nel Clasico: Laporta è entrato nello spogliatoio dell'arbitro! Il presidente degli Azulgrana irrompe nel "dietro le quinte" del match con il Real Madrid e protesta con il direttore di gara dopo la sconfitta per 1-3 con le merengues di Ancelotti ...José Mourinho dà spettacolo anche dopo il match tra Betis Siviglia e Roma: il portoghese striglia i suoi ma lancia anche una frecciata alle deluse Juventus e Barcellona ...