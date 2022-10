(Di domenica 16 ottobre 2022) L'audioprotesista Gilberto Ballerini: "La sordità si combatte con la cultura del sentire". In Italia sono sette milioni le persone con problemi di udito: fra gli over 65 l'ipoacusia riguarda 1 persona ...

LA NAZIONE

L'audioprotesista Gilberto Ballerini: "La sordità si combatte con la cultura del sentire". In Italia sono sette milioni le persone con problemi di udito: fra gli over 65 l'ipoacusia riguarda 1 persona ...... audioprotesista di lunga data e autore del libro 'Perche' ci vuole orecchio' - ha fatto passi da gigante ma lo stigma per chi deve fare uso die' ancora rilevante. Eppure, farvi ... Apparecchi acustici, l'appello dell’esperto: “Basta con la vergogna e lo stigma” I richiami sono assolutamente vietati nella caccia per via della facilità con cui gli animali ne sono attratti ...Militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza hanno nei giorni scorsi effettuato un servizio straordinario di contrasto al bracconaggio che ha ...