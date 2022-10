Turchia | esplosione in una miniera di carbone | almeno 40 operai morti e undici feriti

(Di sabato 15 ottobre 2022)40 persone sono morte nell’delladiTtk Amasra Muessese Mudurlugu, in. Lo ha confermato il ministro dell’Interno Suleyman Soylu.minatori sono rimastie ricoverati in ospedale, mentre altri 58 sono riusciti a uscire dallada soli o sono stati salvati illesi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Insono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nella miniera di carbone di Amasra, nel nord del Paese, dopo una. Il bilancio è stato aggiornato in mattinata: dei 110 ...Gli operai bloccati 300 metri sotto terra dove bruciano ancora le fiamme - - Sono almeno 40 gli operai morti nell'della miniera di carbone avvenuta ieri nel nord - ovest della. ...Secondo il ministro dell'Energia turco l'esplosione è stata probabilmente causata dal grisù, gas infiammabile nelle miniere di carbone ...In Turchia sale il bilancio dei morti per un'esplosione di metano in una miniera di carbone nel nord del Paese, vicino alla città di Amasra. Sono almeno 40 le vittime, mentre diversi minatori sono int ...