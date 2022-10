Rapporti pessimi con il tecnico | Jorge Mendes cerca una nuova squadra

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il talento portoghese Joao Felix è in netta rottura con l’Altetico Madrid e soprattutto con il suo attualeDiego Pablo Simeone. Il calciatore tranne che nella prima parte della sua esperienza in Spagna, non sempre è stato al centro del progetto del allenatore argentino. L’ultimo episodio che ha scatenato l’ira del giovane asso portoghese secondo quanto riporta A Bola, sarebbe il trattamento che il Simeone gli avrebbe riservato durante l’ultimo match di Champions League contro il Bruges. Joao Felix Atletico Madrid Infatti durante la partita contro i belgi, Joao Felix non avrebbe gradito di andare in panchina dall’inizio del match, inoltre la sua ira avrebbe raggiunto l’apice in un altro momento della partita. Quando al trentaciuquesimo del primo tempo il suo allenatore l’ha mandato a scaldarsi per farlo poi riaccomodare in panchina al ottantesimo. ...