Parigi | il mistero della piccola Lola Trovata sgozzata in un baule | sul corpo due cifre

Si indaga sulla morte della 12enne, quattro persone fermate. A dare l'allarme la madre dopo che la figlia non era rientrata da ......venerdì sera nel cortile interno di un edificio in via d'Hautpoul nel 19° arrondissement di,... Ildi Chivasso, Giuseppina Arena uccisa per soldi: dietro l'omicidio della 52enne l'eredità ...Il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule nel 19esimo arrondissement, a Parigi. La polizia, secondo quanto riferito dalla Procura, avrebbe già arrestato quattro persone. Non ...Orrore a Parigi. Il corpo senza vita di una bambina di 12 anni è stato ritrovato in un baule venerdì sera, nel 19° arrondissement ...