Pagelle Torino-Juventus 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledi0-1 con iai protagonisti e il match valido per la decima giornata di. All’Olimpico-Grandeprimo tempo equilibrato, con i granata che ci mettono intensità e i bianconeri che pungono solo una volta con tre tiri in pochi secondi. Nella ripresa è Vlahovic tutto solo sul secondo palo dagli sviluppi di un corner a regalare la vittoria alla Vecchia Signora. Di seguito ledella sfida.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (32? st Zima 6), Schuurs 5, Rodriguez 5; Aina 5.5 (32? st Singo sv), Lukic 6, Linetty 5.5 (32? st Karamoh 6), Lazaro 6; Miranchuk 6, Radonjic 5 (25? st Pellegri 6); Vlasic 5.5. In panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Milinkovic - Savic, Bremer, Radonjic FLOP: Vlasic, ...Occasione sprecata da Vlahovic nei primi 45 minutiTermina a reti bianche il primo tempo del derby della Mole trae Juventus. Parte meglio il Toro, poi è la 'Vecchia Signora' a rendersi più ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la decima giornata di Serie A: pagelle Torino Juve. LA CRONACA DEL MATCH ...Torino-Juventus: voti e tabellino del primo tempo del derby della Mole valido per la decima giornata del campionato di Serie A ...