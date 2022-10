Highlights e gol Catanzaro-Viterbese 3-2 | Serie C 2022 23 VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Termina 3-2 il match tra, partita valida per l’ottava giornata del girone C della/23. L’incontro è stato deciso dalle reti di Sounas, Cianci e Curcio per il, mentre gol di Polidori e Monteagudo per la. Ecco ilcon glie i gol del match. SportFace.

Pareggio al Partenio Lombardi tra Avellino e Cerignola nell'ottava giornata di Serie C, Girone C 2022/23 . Lupi che dominano la prima frazione e trovano il vantaggio grazie al rigore trasformato al ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Vittoria sfumata per il Palermo . I rosa pareggiano 3 - 3 contro il Pisa dopo essere andati in vantaggio di duenel secondo tempo. Decisive le reti di Di Mariano ed Elia (doppietta) per la squadra di Corini e di Touré, Gliozzi e Tramoni per gli ospiti.Finisce 3-3 la sfida tra Palermo e Pisa, gara giocata questo pomeriggio alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera. In terra ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...