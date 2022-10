Giornate FAI d’Autunno 2022 | ecco i luoghi da visitare

Leggi su zon

(Di sabato 15 ottobre 2022) LeFAI permetteranno l’accesso a settecentospeciali in oltre trecento città d’Italia. Molti di questi sono inaccessibili Un’iniziativa come sempre ammirevole. Oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 Ottobre, in tutta Italia, tornano leFAI, evento stagionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per l’occasione, i Gruppi FAI Giovani hanno creato e promosso questo evento, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola. In occasione delleFAI, i volontari della Fondazione apriranno al pubblico 700speciali in 350 città d’Italia. Questisaranno selezionati perché meritevoli di ...