Ginnastica artistica | Yumin Abbadini si laurea Campione d’Italia | battuti Casali e Bartolini Super Lodadio e Maresca | chi va ai Mondiali?

(Di sabato 15 ottobre 2022)si ètodel concorso generale individuale al termine di due giornate di gara particolarmente intense, i punteggi ottenuti oggi al PalaVesuvio di Napoli si sono sommati con quelli ottenuti due giorni fara nella gara-1 che ha aperto questa rassegna tricolore. Il portacolori della Pro Carate si è imposto con il risultato di 162.000, conservando la prima posizione che aveva ottenuto al termine del primo giro completo. Si tratta del primo sigillo all-around per il 25enne lombardo, che un paio di mesi fa aveva conquistato una storica medaglia d’argento con la squadra agli Europei.ha saputo fare la differenza in virtù della sua continuità e solidità su tutti gli attrezzi, respingendo gli assalti di altri due Moschettieri ...

... il pattinaggio freestyle, la scherma storica, il taekwondo, le tante e diversificate attività di svago e non solo per anziani, famiglie, bambini e persone con disabilità,e ...17:48 Si tratta di una prima volta assoluta per Yumin Abbadini che, nel corso di questa due giorni, ha dimostrato di essere il più continuo di tutti. 17:47 Questo il podio tricolore:Il programma, con l'orario e la diretta streaming dell'All-Around maschile dei Campionati Assoluti italiani 2022 ...Nel 2010, molto prima che negli Usa scoppiasse lo scandalo degli abusi nella squadra di ginnastica artistica statunitense, Ilaria Bernardini aveva raccontato nel romanzo Corpo libero (che tornerà in l ...