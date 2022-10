Camera | Calenda | ' Zan più o meno condivisibile | Fontana inaccettabile' **

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "e Zan non possono essere messi in alcun modo sullo stesso piano. Si possono ocondividere le idee di Zan, ma quelle disono discriminatorie e inaccettabili". Così Carlosu twitter specificando che "questo tweet non rappresenta il pensiero di Azione".

Tra questi, vi è l'intramontabile Carlo, che con il suo Terzo Polo è partito all'attacco di Lorenzo Fontana, neo - eletto presidente delladei Deputati. Il post diIn un post ...... Berlusconi e Meloni Chi è Lorenzo Fontana, candidato alla presidenza della: le preghiere, l'... in una giornata che lo ha visto co - protagonista a Roma, insieme a Carlo, del congresso ...Il portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus Jacopo Coghe dichiara: «Il nuovo presidente della Camera dei deputati non poteva essere persona più vicina alle nostre battaglie culturali e politiche». La co ...Gli attacchi al "nemico" riuniscono Letta, Calenda e Saviano. I dem: Putin festeggia. Il "Financial Times": ha vinto l’ala più filorussa ...