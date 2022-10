Tutte pazze per i mocassini | ecco i modelli da scegliere per imitare le star

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se per questo autunno sei in cerca di comodità e stile per quanto riguarda il mondo delle scarpe, allora puoi dare una sbirciata all’armadio delle celebs e prendere spunto da loro. Guardando i piedi delleti sarai accorta che la calzatura che domina in assoluto è il mocassino che nella sua versione classica o rivisitata ha in serbo per te outfit glamour e contemporanei. Un grande classico che si è saputo sempre reinventare Presi in prestito dall’armadio di lui, ihanno un’origine antica, per alcuni bisogna tornare addirittura fino ai nativi americani, è solo negli anni ’20 del ‘900 però che diventano il simbolo degli studenti dei college inglesi. Ma la combo loafers più calzino bianco, che ha sdoganato la calzatura facendola diventare la scarpa per tutti, arriva direttamente dagli anni ’50. Passata indenne nei decenni successivi sono gli ...