Tardelli duro contro la Juve | “La colpa è di tutti Squadra confusa | avvilita e incapace”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Marco, ex centrocampista anche dellantus, ha posto l’attenzione sulla situazione attuale in casa bianconera dopo le deludenti prestazioni in campionato e Champions League. “Vedo unantus sempre piùdi trovare soluzioni sia in campo sia fuori. Indecisa su tutto. Le colpe sono di: mister, giocatori e soprattutto società. Presidente e dirigenza smaniosi di vincere facilmente, non hanno capito che per far ciò serve pazienza e lungimiranza”. Ha poi continuato: “Ci sono stati errori clamorosi, come la separazione con Marotta, uno dei dirigenti più illuminati. Andrea Pirlo nonostante la poco esperienza come mister avrebbe potuto aprire le porte ad un futuro certamente più roseo di quello che stiamo vivendo”. ...

A margine del premio Scopigno, Marco Tardelli ha analizzato la stagione fin qui di basso livello della Juve. E ha attaccato pesantemente la società e i dirigenti per il silenzio assordante che regna ormai da troppo tempo. Marco Tardelli, ex calciatore italiano, è intervenuto per parlare e criticare la Juventus per tutti i problemi che sta avendo